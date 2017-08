Cameroun: Patriotes, levez-vous et soutenez le pays !

Chers amis, il y a des questions qui sont au dessus de nos divergences politiques et idéologiques. Il y des luttes qui transgressent nos critiques à l'égard de Paul Biya, tout comme il y a des victoires qui ont un goût amer. L'organisation de la CAN 2019 est d'abord une question de fierté patriotique.

Notre pays ne saurait être la risée de la planète. Nous sommes une nation fière d'elle, l'un des rares pays avec l'Algérie qui a conduit une guerre de libération nationale. Un pays, dont les citoyens en dépit de leur précarité ont toujours su transgresser leurs peines, leurs douleurs, leurs souffrances, leurs colère pour affirmer leur fierté à l'égard de la terre qui pour certains les a vu naître ou dont leurs descendants sont originaires.

Nous devons organiser la CAN 2019. Je sais que nous avons pris du retard. Des fonctionnaires ont délibérément bloqué des projets pour pousser l'Etat a se lancer dans des programmes d'urgence afin de bénéficier de juteux marchés passés de gré à gré. Certains ont déjà détourné des centaines de millions destinés aux infrastructures. D'autres sont en train de bâtir à toute hâte des gigantesques projets hôteliers aux abords des futurs stades.

Ils ont crée les conditions de l'incertitude, ils ont fourni au président de la CAF des arguments pour décrédibiliser à l'échelle internationale notre pays, ils ont commis des crimes contre la République, contre la Nation.

Mais nous devons tout faire pour que cette CAN se déroule au Cameroun. Nous sommes champions d'Afrique. C'est-à-dire lorsqu'on parle du Camerounais ont le perçoit sur le plan du football comme le roi en Afrique. Pour cela nous devons être en mesure d'assumer notre statut.

Nous sommes à deux ans de la CAN et tout est possible. Ils ont retardé les chantiers pou détourner les milliards, j'ai des preuves mais je ne peux pas soutenir un retrait de la CAN au Cameroun car c'est l'image de mon pays qui se retrouvera dégradée. Nous devons dénoncer tous ceux qui ont retardé les chantiers de la CAN mais interpeller ce gouvernement et le pousser à réaliser l'une des rares choses que Paul Biya ait pu faire depuis qu'il est au pouvoir.

Tout porte à croire que le nouvel exécutif de la CAF a clairement un agenda de retrait de la CAN 2019 au Cameroun au profit du Maroc ou de l'Algérie. Ne nous trompons pas de combat, ce ne sera pas Paul Biya qui payera le prix de cette humiliation, mais le Cameroun. Le Cameroun est au dessus de la personne de monsieur Biya. Notre patrie est au dessus de toutes ces considérations partisanes.

Le gouvernement de Philémon yang a démontré son incompétence. Des dizaines de personnes doivent être mises aux arrêts. C'est un impératif. Mais nous devons être à même de croire que tout est encore possible.