Cameroun: Crise anglophone - Les préalables du Sdf pour la reprise des cours

Les parents sont prêts à envoyer leurs enfants à l'école, les enseignants prêts à retourner dans les salles de classe, les élèves et étudiants s'impatientent d'apprendre et surtout, la population souhaite un retour à la normale dans les deux régions et au delà ».

Le constat est de Social Democratic Front (SDF) au cours d'une session du National Executive Commetee (NEC) - le bureau politique - tenue les 5 et 6 août derniers à Ntarinkon, dans l'arrondissement de Bamenda 2ème, région du Nord-Ouest.

Le président national du (SDF), Ni John Fru Ndi, a ordonné l'ouverture des débats à huis-clos, sur une décision qui interpelle le chef de l'Etat à « créer un environnement propice ».

L'on a reconnu pour le déplorer, que cette crise a occasionné « la destruction des unités familiales, la diminution des activités économiques, l'incommensurable conséquence de la rupture sans précédent de l'accès à internet, la peur, le désespoir et les traumatismes, l'absence de perspective immédiate d'une génération d'enfants ayant subi des années académiques blanches ».

Ainsi le SDF, par la voix de son vice-président Joshua Oshi et son secrétaire général Jean Tsomelou, de son chargé des affaires juridiques, Joseph Lavoisier Tsapy, a exigé « le retour des enseignants et des avocats encore en exil ou en fuite, ainsi que la fin des arrestations arbitraires et des harcèlements des personnes ».