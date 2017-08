Afrique: Grande première pour les Pharaons

L'Egypte disputera-t-elle pour la première fois une phase finale de CHAN ? Jusqu'à présent la fédération n'avait jamais engagé sa sélection dans les éliminatoires de l'épreuve réservée aux joueurs locaux.

Sans doute les responsables du football en Egypte estimaient-ils, d'une part que le calendrier national et international était déjà très lourd, que, d'autre part, l'équipe des locaux n'était pas très différente de la sélection A, le pays ayant peu de joueurs opérant à l'étranger. Et puis au moment de la création du Championnat d'Afrique des Nations en 2009, l'Egypte était au toit du continent avec, en particulier, les deux victoires consécutives dans la CAN (2006 et 2008), et on n'envisageait pas encore son troisième triomphe d'affilée l'année suivante en Angola.

Bref le CHAN, c'était pour les autres !

Et puis cette année, l'Egypte a décidé de se lancer. Probablement qu'avec Mohamed Salah en fer de lance, les joueurs égyptiens sont de plus en plus sollicités en Europe, et qu'il est nécessaire d'aguerrir de nouveaux joueurs issus du championnat national.

On attendait donc un duel passionnant entre l'Egypte et le Maroc. Mais voilà, les deux rois du pays, Al Ahly et Zamalek, ont refusé de libérer leurs joueurs, le premier sans doute plus préoccupé par sa finale de Coupe nationale à venir et son futur quart de finale de Ligue des champions Total contre l'Espérance de Tunis. Voyant cela, le sélectionneur et ancien international, Hany Ramzy, a jeté l'éponge affirmant que la fédération ne l'avait pas vraiment soutenu pour avoir les joueurs qu'il avait retenu. C'est l'entraîneur de l'équipe U20, Hamada Sedki, qui a pris le relais. Cet ancien défenseur international était surtout l'adjoint d'Hassan Shehata lors de la triple couronne continentale. Sedki, c'est du solide, même s'il devra composer avec le nouveau retrait, celui des joueurs d'Al Masry qui ira défier Al Ahly le 15 août en finale de la Coupe nationale.

En face ce sera le Maroc, un solide concurrent, avec des clubs de haut niveau tels que le Wydad Athletic Club de Casablanca, lui aussi quart de finaliste de la Ligue des champions Total.

Compte tenu des nombreuses absences, l'Egypte va avoir du mal. Verdict le 18 août après le match retour au Maroc.