Cameroun: Billets à gogo et montre de luxe - Un fils de sénateur camerounais étale ses richesses

J'ai dit à mon fils de voir ce qui s'était passé avec ses amis sur Facebook. Sur Internet, on peut s'échanger des images, on peut s'amuser, mais ça peut ensuite devenir une histoire mondiale, donc il faut faire attention.

Je suis très déçu et très surpris par cette vidéo, car il n'y a pas d'exhibition dans notre culture : l'homme peul est discret et humble, même s'il est riche. Des connaissances m'ont d'ailleurs appelé après avoir vu cette vidéo pour me faire part de leur surprise et je les comprends.

Des images "indécentes" pour de nombreux internautes - dans un pays où plus d'un tiers de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté - et "décevantes" pour son père.

