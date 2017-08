Sénégal: Une soirée cinéma destinée à "valoriser les jeunes talents"

Au Sénégal, le camp d'Abdoulaye Wade annonce qu'il ne participera plus à aucun scrutin… Plus »

Il a tenu à rassurer les créateurs de "l'appui des autorités pour continuer à produire des œuvres cinématographiques", à se former et à diffuser".

Les cinéastes et producteurs ont salué cette initiative de la direction de la cinématographie. "C'est une soirée symbolique et significative" a souligné le réalisateur El Hadji Demba Dia.

Hugues Diaz a, à cette occasion, salué la sortie nationale de ses courts métrages initiée par le Grand Théâtre de Dakar et la direction de la cinématographie du Sénégal. Le spécialiste en administration et coopération culturelles a en outre affirmé que "l'un des objectifs était aussi de donner accès à ces productions au grand nombre sur instruction du chef de l'Etat".

Un public nombreux a assisté cette soirée-là à la projection des films "La promesse" de Fatou Touré, "Une place dans l'avion" de Khardidiatou Sow, "Xalé Bu réer" (Abdou Khadre Ndiaye) et "La boxeuse" de Imane Djionne. "J'existe" de El Hadji Demba Dia, "Dem Dem !" de Pape Bounama Lopy, "Djibril" de Mamadou Lamine Seck et "Ramatou" de Mor Talla Ndione ont également tenu en haleine l'assistance.

Le spécialiste en animation et médiation culturelles a magnifié le "talent et la créativité" des réalisateurs.

