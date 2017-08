Madagascar: Réconciliation nationale - Audition publique très familiale

Les statistiques démontrent à peu près 130 000 nouveaux tuberculeux par an à Madagascar. Plus »

Bien que la séance ait été ouverte au public, le Palais de verre d'Anosy était trop grand. Mis à part les journalistes présents, l'assistance était surtout composée de la famille et des proches des can- didats. Ainsi, la séance d'au- dition publique devient une audition «familiale». Peu informé, le public au sens large du terme n'était pas au rendez-vous, d'autant que la communication sur la séance n'a été faite que deux jours auparavant. Les candidats admissibles ont été, par ailleurs, conviés à quitter la salle «pour égaliser les chances de chacun. Ceux qui s'obstinent à assister aux entretiens seront disqualifiés », martèle Djacoba Em- manuel Tehindrazanarivelo, président du comité de sélec- tion des membres du Conseil du fampihavanana Malagasy.

de précision. Surpris par la tournure des questions, cer- tains candidats se perdent dans les détails. Pourtant, le comité de sélection a annoncé les critères de notation, à savoir la compréhension de la mission, la vision et les expériences sur le fampiha- vanana et la connaissance des régions que les candi- dats veulent représenter.

Rigoureux, les membres du jury composé des huit commissaires de sélection présents, et du général Monibou Ismael qui assiste les entretiens par visiocon- férence scrutent les répon- ses des candidats à travers des grilles de notation, et par des questions de relance ou

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.