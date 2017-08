Madagascar: Réconciliation nationale - D'anciens ministres en tête de liste

Les statistiques démontrent à peu près 130 000 nouveaux tuberculeux par an à Madagascar. Plus »

À partir de ce jour, les candidats admissibles subiront un entretien public au Palais de verre d'Anosy. «Nous invitons le grand public à assister à cette étape car nous apprécions également la qualité des aspirants à travers les feed-back. Cela ne nous lie pas mais nous aide à éclairer notre décision», conclut le pasteur Djacoba Tehindrazanarivelo. Compte tenu du délai serré du mandat du CSN-CFM, les enquêtes de moralité et enquêtes d'environnement seront menées parallèlement à l'audition publique. L'issue de ce processus conduit à la proposition finale des vingt-deux membres titulaires et vingt-deux suppléants constituant les deux tiers du Conseil du Fampihavanana Malagasy.

Après l'examen de la recevabilité des candidatures, les dossiers ont été scrutés par le comité de sélection national permettant d'établir la liste des candidats admissibles. «Notre attention est particulièrement portée sur la compréhension de la mission, la vision et les expériences sur le fampihavanana et la connaissance des régions que les candidats veulent représenter», soutient le pasteur Djacoba Tehindrazanarivelo, président du CSN-CFM.

Le nombre de journalistes candidats rivalise avec ceux des autres corps. La télévision nationale en a produit au moins trois. Il s'agit de Bernadette Mbasolo, Jean Aimé Rambeloson et Joreh Pilaza. D'autres figures connues dans le monde de la presse malgache comme Alphonse Maka, Nary Ravonjy et Latimer Rangers Randrianasolo sont également remarquées dans la liste.

Les concurrents sont issus de divers horizons. Des figures plus connues que d'autres sont remarquées. Le nom d'anciens membres du gouvernement comme Eugène Mangalaza, Louise Odette Rahaingosoa et Manantsoa Masimana sautent aux yeux dans la longue liste des aspirants. Connues sous le régime Ravalomanana et pendant la Transition, ces personnalités aspirent désormais à servir la Nation en promouvant le Fampihavanana malagasy (réconciliation nationale).

Engouement. La liste est longue concernant les futurs membres du Comité du fampihavanana malagasy (CFM). Au nombre de deux cent dix-huit, les candidats présélectionnés ont des profils et des qualités diverses et variées. Le Comité de sélection national des membres du Conseil du fampihavanana Malagasy (CSN-CFM) a exposé devant la presse, hier à Antaninarenina, la liste des survivants aux deux précédentes phases du processus de sélection.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.