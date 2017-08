Sénégal: Près de 43.000 moutons sont entrés par le poste de Kidira

Au Sénégal, le camp d'Abdoulaye Wade annonce qu'il ne participera plus à aucun scrutin… Plus »

L'Etat s'est également mobilisé à travers ce que nous appelons les tarifs conseillers, c'est-à-dire une concertation entre les transporteurs et les opérateurs de moutons. Nous sommes parvenus à faire des simulations et à indiquer des tarifs conseillers sur l'ensemble du territoire national", a-t-il fait remarquer.

"On va y mettre toutes les commodités requises, eau, électricité, toilettes mobiles. Les ministères en charge de la sécurité et des forces armées vont également déployer des éléments pour sécuriser ces points de vente", a assuré le directeur de l'élevage.

Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a dans une lettre circulaire datée du 21 juillet dernier, demandé aux ministères concernés, aux collectivités locales d'assouplir les contrôles pour faciliter le convoyage des moutons et également de suspendre les droits et taxes pendant 60 jours, a renseigné M. Sow.

"Nous suivons régulièrement l'ensemble des marchés hebdomadaires, quotidiens et des importations. L'année dernière à la date du 8 août, nous avions au poste de Kidira environ 16.000 moutons qui étaient entrés au Sénégal. Et cette année, nous sommes à environ 43.000 moutons qui sont entrés" dans le pays, a-t-il dit dans un entretien avec Radio Sénégal (publique).

