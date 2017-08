Mali: Manifestation pacifique devant l'ambassade de France à Bamako

À l'appel du mouvement "On a tout compris Waati Sera", des centaines de personnes ont manifesté en fin de semaine dernière et devant l'ambassade de France à Bamako au Mali, pour demander une meilleure implication dans la crise sécuritaire dans le pays.

Sur leurs pancartes, on pouvait lire : "Oui à l'intégrité territoriale du Mali", "Non à la division du Mali", "Non au silence coupable de la France" et "Minusma et Barkhane on en a marre !". Le défilé a rassemblé des Maliens de tous bords et de toutes sensibilités.

Pour le porte-parole de "On a tout compris Waati Sera" Dama Ben Diarra, "La force française Barkhane et la Minusma observent de façon passive les exactions contre les populations civiles qu'elles disent sécuriser".

Il demande à la France d' "arrêter de favoriser/protéger un groupe armé au détriment des autres, d'arrêter de désarmer certains groupes en dehors du processus du DDR, d'arrêter immédiatement le système de cantonnement de l'armée malienne sur son propre territoire, de faciliter la libération immédiate des prisonniers civiles et militaires et de clarifier son agenda au Mali".

La manifestation s'est déroulée de façon pacifique et sans incident.