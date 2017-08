Congo-Kinshasa: Déclaration du bureau de Moïse Katumbi

Debout Congolais ! Refusons ces manœuvres macabres, exigeons le départ d'un régime illégitime, illégal, incompétent et criminel. Dès demain et le jour suivant, suivons massivement l'appel aux journées « villes mortes » !

Cet épisode de violence, qui vient s'ajouter à tant d'autres depuis plus d'un an, a été pensé et exécuté par le régime dont la stratégie est claire : faire régner le chaos dans le pays afin d'instaurer l'état d'urgence et ainsi créer un environnement propice à son maintien illégal au pouvoir.

Ce lundi 7 août 2017, de nouveaux troubles ont éclaté à Kinshasa et dans la province du Kongo Central. Ils auraient fait au moins 12 morts, selon le bilan officiel. Nous adressons nos pensées sincères à leurs familles et à leurs proches ; nous déplorons ces nouvelles victimes du régime de Joseph Kabila.

