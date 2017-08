Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Plus de dix mille déplacés vivent dans des conditions très alarmantes à Lubero

Le site d'accueil des déplacés qui se trouve à Lubero-centre, au Nord-Kivu, compte environ 10 559 personnes depuis le 28 juillet 2017.

La société civile de Lubero tire la sonnette d'alarme. Tous ces déplacés venus de Kipese, Kagheri et d'autres villages du territoire de Lubero n'ont aucune assistance.Parmi eux, on compte 2967 hommes, 4819 femmes dont 45 enceintes, 3360 garçons et filles. Ils traversent une situation sécuritaire très volatile.

Des organisations de la société civile de Lubero lancent ainsi un cri d'alarme et un appel urgent d'assistance humanitaire en faveur de cette population en détresse.

« Les autorités politico-administratives et les associations de défense des droits de l'homme et les humanitaires devraient donc intervenir surtout pour des besoins de première nécessité tels que les vivres et les soins médicaux », lance Hilaire Kamavu, président de la société civile de Lubero.

Ces déplacés fuient les atrocités des groupes armés et milices qui pullulent dans des villages et localités du sud du territoire de Lubero. Depuis plusieurs mois, les mai-mai Nduma Defense of Congo (NDC Rénové) et les mai-mai Mazembe s'affrontent dans cette partie du Nord-Kivu. Les NDC ont déjà instauré, dans tous les villages sous leur contrôle, le paiement de mille francs congolais le mois contre un jeton.

Les Mazembe quant à eux sont accusés des exactions de tout genre contre des civiles, surtout ceux qu'ils présument être en collaboration avec leurs ennemis NDC.