Ile Maurice: Mauritius CIO Summit 2017 - Conférence de networking pour des échanges sur la technologie de l'information

La Conférence, avec sept sessions programmées, examinera : le développement de nouvelles aptitudes en matière de la technologie de l'information pour une transformation digitale ; les solutions intelligentes de sécurité pour contrer les cyber-risques; l'avenir de l'entreprise ; l'Internet des Objets pour donner une impulsion à la concurrence; la sécurité ; les vrais défis et les histoires réelles - transformer les défis en opportunités ; action ou vérité - la réalité et les risques dans le monde digital actuel.

L'idée est de présenter des stratégies axées sur les TIC pour les entreprises et de trouver des solutions efficaces liées aux questions suivantes: les domaines prioritaires d'investissements en matière de TIC pour l'année à venir ; la préparation de l'entreprise pour garantir le succès dans l'ère du numérique; et, les technologies déjà adoptées par les organisations pour acquérir un avantage concurrentiel.

Ce sera aussi l'occasion d'offrir une plateforme pour évaluer et reconnaître la valeur commerciale des TIC à Maurice d'autant plus que le secteur est appelé à jouer un rôle clé au niveau de l'économie digitale.

Les participants sont principalement des CIOs et des hauts cadres (directeurs, managers et senior executives) du secteur des TIC qui ont un impact important sur les décisions stratégiques liées à la technologie de l'information au sein de leur organisation. L'évènement est organisé par l'International Data Corporation (IDC) en partenariat avec le National Computer Board, Maxtec, Sage, Stulz, State Informatics Ltd, VMware et le groupe Westcon.

