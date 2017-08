Ile Maurice: Rodrigues/Entrepreneuriat - Le mois d'août dédié aux métiers

communiqué de presse

La Commission de la Formation, des Technologies de l'Information et de la Communication a décrété le mois d'août le 'Mois des Métiers'. A cet effet, toute une série d'activités et d'ateliers de formation sera organisée à l'intention des entrepreneurs locaux et des étudiants.

Ce programme d'activités est réalisé en collaboration avec les partenaires de Maurice et de La Réunion. L'objectif est d'innover en apportant de nouvelles formules pour promouvoir les secteurs des TICs et de l'entrepreneuriat auprès de la population.

La Commissaire de la Formation, des Technologies de l'Information et de la Communication, Mme Franchette Gaspard Pierre Louis, soutient que le but est d'amener les jeunes à la découverte des métiers dans le secteur de l'entrepreneuriat afin d'inculquer en eux la culture entrepreneuriale.

'Dans l'optique d'avoir une nouvelle génération d'artisans, des entrepreneurs seront formés dans des entreprises en vue de leur permettre de développer de nouveaux produits spécifiques afin de diversifier le marché', déclare Mme Gaspard Pierre Louis.

A travers le programme 'Découverte des Métiers', les étudiants de Grade 9 seront exposés à ce secteur par des visites dans des entreprises. Ces programmes de formation et de découvertes vont culminer avec une exposition et dégustation de produits agro-alimentaires au chapiteau à Port Mathurin le mercredi 30 août.

Une formation destinée aux entrepreneurs dans les secteurs de la restauration sera aussi organisée avec la collaboration de La Clef des Champs. Dans le secteur de l'informatique, plusieurs ateliers de formation seront également tenus, dont la réalité virtuelle, la cyber sécurité, les réseaux sociaux et la compétition de la Web Cup Junior.

La Commission de tutelle en partenariat avec le MCCI Business School lancera le 24 août prochain pour la première fois une formation menant au Brevet de Technicien Supérieur (BTS)-Services Informatiques aux Organisations.

Les autres activités au programme sont notamment, une session d'information sur la technopole ; une campagne de communication sur le label 'Rodrigues Naturellement' prévue le 16 août ; des séances de formation sur l'agroalimentaire, l'élevage porcin et la coiffure ; et le lancement de nouveaux emballages pour les produits locaux. De plus, la Commission remettra des subventions aux entrepreneurs sous le Technology Modernisation Scheme et aux fermes familiales le 25 août prochain.

Par ailleurs, le salon de l'informatique Infotech Rodrigues 2017 s'est tenu du 4 au 6 août 2017 à Malabar. L'objectif de cette initiative était de faire les jeunes découvrir les métiers et par la même occasion renforcer la capacité des entrepreneurs afin qu'ils développent des produits spécifiques sur le marché. Le public a pu découvrir toute une panoplie de produits derniers cris dans le domaine de la technologie.

La Commission en collaboration avec le National Productivity and Competitiveness Council a également tenu une formation le 28 juillet 2017 sur le Total Quality Management à l'intention d'une quarantaine d'entrepreneurs.