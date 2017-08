Tunisie: On tarde à décoller

Face au Stade Tunisien, c'est la nouvelle recrue Fabrice Ondama qui a ouvert le score de la tête suite à un corner à la 26', avant que le Stadiste Jasser Khlifi n'égalise après le repos pour son équipe.

Dix-huit joueurs ont participé à la rencontre. L'entraîneur Marco Simone a affectué une revue d'effectif du groupe dont il dispose actuellement. Le coach a aligné l'équipe suivante : Dkhili, Ifa, Jaziri (60' Apoko), Hammami, Agrebi, Abdi (78' Belkhither), Yahia (70' Anane), Anabila (85' Trabelsi), Darragi (70' Haddad), Chenihi (46' Zemzemi) et Ondama (75' Aounalli).

Fidèle à ses principes, Simone a encore opté pour un schéma tactique en 3-5-2. Au niveau de l'axe central, il a décidé d'associer Hammami recruté la saison écoulée du FC Hammamet et qui n'a pas eu sa chance au tandem habituel constitué par Bilel Ifa et Fakhreddine Jaziri. Par contre, le coach a aligné Agrebi comme excentré droit. D'ailleurs, ce dernier a bénéficié d'un temps de jeu conséquent, puisqu'il a disputé toute la rencontre. Ils sont, en effet, trois autres joueurs à avoir disputé quatre-vingt-dix minutes, à savoir le portier Dkhili, Ifa et Fakhreddine Jaziri en défense.

Trois autres joueurs étaient aux abonnés absents, en l'occurrence Saber Khlifa, les revenants de prêt Seïfeddine Jaziri et le gardien de but Charfi.

3-5-2 : est-ce le bon choix?

Depuis l'époque de Pierre Lechantre, c'est la première fois sans doute où un nouvel entraîneur opte pour un axe central à trois. Marco Simone est un adepte du 3-5-2 et du 3-4-3. Pour le 3-5-2, il faut des excentrés volants. Leur première caractéristique est d'être des joueurs du milieu du terrain qui seront reconvertis en excentrés pour faire le surnombre en phase offensive. Va pour Abdi sur le flanc gauche, puisque ce dernier a les qualités pour et sait même marquer des buts. Là où le déséquilibre pourrait se produire, c'est certainement sur le flanc droit. Ni Agrebi ni Belkhither n'ont les caractéristiques techniques d'être des excentrés.

Wissem Yahia pourrait être une solution, mais à son âge, on ne sait pas si ses capacités physiques lui permettent de tenir le coup. De plus l'équipe doit disposer de deux récupérateurs aux poumons d'acier, capables d'assurer la couverture au milieu du terrain et sur les flancs de la défense. Toute une stratégie, et à ce jour aucune équipe tunisienne n'est parvenue à jouer véritablement en 3-5-2. C'est plutôt le schéma inverse qui est adopté, soit le 5-3-2. Nous pensons humblement que Simone devrait réviser ses choix car il ne dispose pas de l'effectif adéquat.

Pour ce match face au Stade Tunisien, deux autres joueurs ont manqué à l'appel, le pivot Dkhilali et son compère Ghazi Ayadi. Ils ont été priés d'aller s'entraîner avec l'équipe élite pour des raisons disciplinaires. Il est inutile de revenir sur l'épisode de Ghazi Ayadi qui avait refusé de se déplacer au Nigeria avec le reste de l'équipe pour le compte de la Coupe de la CAF. Reste le cas de Khalil qui a subi une intervention chirurgicale et qui s'entraîne en solitaire. Celui-ci reste un élément de base de l'équipe et peut stabiliser la ligne médiane.