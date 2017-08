Cameroun: Santé - Le « Mercy Ships » attendu le 17 août

Le navire humanitaire Mercy Ships devrait accoster le 17 août prochain à Douala. Annonce faite ce mardi 8 août lors de la réunion de coordination et d'évaluation des préparatifs d'accueil que présidait le gouverneur de la région du Littoral. Samuel Dieudonné Ivaha Diboua a indiqué que tout est fin prêt pour accueillir le bateau médicalisé. Ce mercredi 9 août 2017, le Secrétaire général des services du gouverneur, Thierry Kin-Nou Nana, a visité les différentes formations sanitaires retenues pour accueillir les patients, après les soins qui seront administrés par le personnel médical à bord du bateau hôpital. Il s'agit de l'hôpital Laquintinie, du district de santé de Nylon, de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala (Hgoped).

