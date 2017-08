Cameroun: Enseignement secondaire - Les programmes à la relecture

Un atelier préparatoire ouvert mardi par le ministre des Enseignements secondaires, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe.

Le Centre d'appui à l'action pédagogique a abrité mardi et mercredi un atelier préparatoire à la réécriture des programmes du second cycle des lycées d'enseignement secondaire général. Pour l'élaboration du document de cadrage des programmes du second cycle/enseignement secondaire général. Pour le ministre des Enseignements secondaires (Minesec), Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, il est question au cours de cet atelier, tous ensemble, de mettre en exergue l'approche par la compétence. Objectif, la redéfinition d'un élément consensuel de cadrage des programmes.

Face aux exigences de l'heure, c'est un impératif de la plus haute importance devant aboutir à l'amélioration de la qualité de l'apprentissage, de l'arrimage à la modernité éducative et didactique. Le Cameroun se doit de rattraper le temps perdu par rapport à cette réforme, résolument voulue et inspirée par le monde de l'entreprise, du travail et de l'intégration qui s'appuie sur l'existant, afin de construire de meilleures compétences. Pour cela aussi, un état des lieux et un questionnement sont nécessaires pour dessiner le profil de sortie des filières à partir de la demande sociale. Ce qui, reconnait le Minesec, passe par des choix douloureux. Les différents acteurs pour cela sont appelés à ne prendre en compte que l'intérêt supérieur de notre système éducatif.

Avec comme priorités : le bilinguisme, la citoyenneté et les technologies de l'information et de la communication. Les participants se doivent donc de mettre en avant, pertinence, efficacité, intérêt interne et externe, et équité. Pour qu'au final, l'opérationnalité et l'effectivité des programmes soient une réalité. Le Dr Ntsada Catherine, inspecteur général des enseignements, avait déjà, avant le ministre Ngalle Bibehe, appelé les participants à la réécriture des programmes, à donner le meilleur d'eux-mêmes, pour un enseignement secondaire de seconde génération véritablement revitaliseur de notre système éducatif. Ce n'est qu'à ce titre et à ce titre seulement, que les fruits de cet atelier tiendront la promesse des fleurs. Le Minesec a promis y veiller très attentivement.