Sénégal: Enquête de l'Ansd - 15.000 unités économiques recensées dans la région de Louga

Un Crd de mise à niveau des partenaires locaux s'est tenu, hier, à Louga. Au menu : le rapport régional du Recensement général des entreprises (Rge) élaboré par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Exactement 13.494 unités économiques sont recensées dans la région de Louga. C'est l'Agence nationale de la statistique et de démographie au Sénégal (Ansd) qui donne ce chiffre. Un chiffre qui cache néanmoins quelques disparités avec le département de Louga qui concentre le plus d'unités économiques (46,9%). Suivent les départements de Kébémer (31% et Linguère avec 21,1%. Autre renseignement du rapport de l'Ansd : la région de Louga ne compte aucune grande entreprise. Normal quand le tissu économique régional est constitué de 98,8% d'unités informelles.

Les sources de financement sont également révélatrices : autofinancement, tontines, micro crédit et familles. « Il est impossible de créer de grandes entreprises avec ces modes de financement », a commenté le directeur général de l'Ands, Aboubacar Sédikh Bèye. Il s'est réjoui de la forte présence des partenaires locaux à ce Crd. « L'information éclaire la décision. Le rapport est donc un outil d'aide à la décision », a-t-il dit, saluant la qualité des interventions. Des avis mais aussi des attentes et des suggestions ont été partagés avec un but réaffirmé : rendre dynamique l'économie de la région. Les échanges l'ont montré. Et le rapport de l'Ands l'a bien mentionné. Les unités économiques de la région de Louga connaissent toutes sortes de difficultés.

Difficultés qui ont pour noms : taxes et impôts trop élevés, insuffisance de la demande, manque de local adapté, formalités administratives contraignantes, coût élevé du transport, accès limité aux structures d'appui, cherté des plateaux techniques ou commerciaux, insuffisances de personnel qualifié, corruption. A cela, s'ajoutent des difficultés d'approvisionnement en matières premières, en énergie, d'accès au crédit, à la commande publique. « Le mérite de l'Ansd, c'est de nous faire une bonne cartographie des unités économiques.

Mais aussi et surtout d'avoir pointé du doigt les goulots d'étranglement », s'est félicité le directeur de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal (Saed), Samba Kanté qui a salué l'équipe de l'Ansd pour le « remarquable travail » effectué. Il dit attendre, avec impatience, les résultats de l'enquête sur le Recensement général des entreprises/volet agricole.

Enquête qui va démarrer dans la deuxième quinzaine du mois d'août. L'Ands a profité de ce Crd pour partager le dispositif organisationnel et les objectifs de cette prochaine enquête. Un appel a été lancé aux collectivités locales pour qu'elles puissent accompagner le projet. « Nous allons vous accompagner en nous impliquant activement », a promis le maire de Keur Momar Sarr, Dioumorou Ka, rappelant le rôle essentiel de l'élevage et du secteur agricole dans la sécurité alimentaire et le développement économique du pays.