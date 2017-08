Sénégal: Education - L'UNESCO cherche à redéfinir le rôle des sciences humaines dans la société

Des centaines de chercheurs participent cette semaine à la Conférence mondiale des humanités, qui se déroule à Liège, en Belgique, du 6 au 12 août 2017, avec pour objectif de redéfinir les fondements, le rôle et l'engagement des sciences humaines dans la société contemporaine.

La conférence est organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), avec le Conseil international de la philosophie et des sciences humaines (CIPSH) et Liège Ensemble.

Elle implique des scientifiques de tous les domaines des sciences humaines, mais aussi des sciences naturelles, sociales et formelles, et s'articule autour de six thèmes principaux : l'homme et l'environnement; identités culturelles, diversité culturelle et relations interculturelles et les sciences humaines dans un monde en transition.

La Conférence a été précédée par de nombreux événements à travers le monde, dont une Conférence régionale sur la science et la civilisation de la route de la soie à Beijing, en décembre 2015. Suite à cette conférence de Beijing, d'autres conférences thématiques régionales ont été organisées au Brésil (octobre 2016, sur la gestion du paysage et les sciences humaines), Mali (novembre 2016, sur l'histoire, les langues et la culture) et dans la région arabe.

«L'une des forces majeures des sociétés humaines réside dans leur diversité et les sciences humaines sont particulièrement bien placées pour favoriser leur diversité et complémentarité », souligne l'UNESCO.