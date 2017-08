Pour permettre aux zones sans accès à la mer d'avoir une bonne consommation de poisson, le programme Go-Wamer a remis à la Direction des pêches maritimes un don de 30 caisses isothermes résistantes présentant une bonne qualité de conservation d'un coût de 9 millions de francs Cfa.

En effet, une étude sur l'offre et la demande de produits halieutiques au Sénégal réalisée en 2013 dans le cadre du programme Go-WAMER avait mis en évidence les disparités dans l'accès du poisson entre les régions du Sénégal et permis d'identifier des zones déficitaires parmi lesquelles celles de Linguère, Tambacounda et Kaffrine. De même, il avait été constaté que les conteneurs dont disposent les mareyeurs dans ces zones sont, le plus souvent, dans un état de délabrement avancé.

Ainsi pour contourner ces contraintes liées à la conservation des produits de pêche qui limitent leur périmètre de commercialisation et affectent très significativement la qualité du poisson parvenant aux consommateurs, le Programme Go-WAMER s'est engagé à doter les mareyeurs de ces trois zones déficitaires jugées prioritaires, Linguère, Kaffrine et Tambacounda, de caisses isothermes résistantes présentant une bonne qualité de conservation. Le montant des caisses est de de 9 millions de francs Cfa.

Arnaud COMOLET, Coordonnateur régional du programme Go-WAMER a rappelé que ce programme est financé par l'Union européenne et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) à hauteur de 10,5 M€ (UE : 10 M€ et PNUD : 0,5 M€), et mis en œuvre par le PNUD. Go-Wamer a pour objectif général de contribuer à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire des communautés côtières de l'écorégion WAMER (Western African Marine Eco-Region). Il intervient ainsi au Sénégal, en Guinée, en Guinée Bissau, en Gambie, au Cap-Vert et en Mauritanie et a pour objectif spécifique d'améliorer la gouvernance et de promouvoir l'adoption de bonnes pratiques en matière d'utilisation durable des ressources marines et côtières dans ces pays de l'écorégion WAMER.

Le Directeur des Pêches maritimes, Mamadou Goudiaby s'est félicité de ce don et demandé aux mareyeurs de Tambacounda, Kaffrine et Linguère d'en faire bon usage.