Tunisie: Un vent de scepticisme

L'équipe alignée par le coach Khemaïes Laâbidi manque d'harmonie. Bnina, Badgi, Bacha, Hleli et Dahnous n'ont pas manifesté la solidité défensive nécessaire. Sylla et Laâmari n'ont pas montré leurs qualités habituelles au milieu, notamment au niveau de la récupération de la balle et la relance du jeu.

Zaidi et Munduga, eux, manquent de clairvoyance, notamment dans la touche finale. Bref, un déséquilibre remarquable au niveau de la complémentarité entre les lignes et la cohésion collective. L'absence d'un joueur d'expérience pour assurer l'animation offensive a engendré un jeu insipide et sans fond. Les nouvelles recrues, Kamerji, Bouchniba et Abbès, ne sont pas encore prêts physiquement à cause du retard subi dans la préparation. Pour sa part, Sameti est touché et il restera au repos avant de reprendre progressivement avec ses camarades.

La JSK a besoin de solutions urgentes pour colmater les brèches qui entravent actuellement la marche de l'équipe, notamment au niveau de la conduite des opérations offensives et du finish. Ce que l'entraîneur adjoint Salem Guédhami n'a pas manqué, d'ailleurs, de souligner : «Nous avons un effectif riche; en revanche, les joueurs ont besoin de temps pour retrouver leurs qualités physiques. Les jeunes lancés dans le bain ont besoin de confiance. Leur manque de concentration face au but est inquiétant. Nous avons besoin encore de temps de travail pour pouvoir assurer un bon départ dès le début de la saison prochaine».

Le coach aghlabide doit revisiter ses choix et expérimenter de nouvelles formules pour pallier l'absence de solutions.

Mécontentements

La dernière rencontre amicale disputée face à l'USM à Monastir a été interrompue par l'arbitre de la rencontre à la 33'. L'avantage était pour l'USM (1-0), but de Mosrati (11'). Malgré l'ambiance sereine entre les joueurs, l'arbitre a estimé que le comportement provocateur d'une frange de supporters pourrait atteindre le terrain, notamment en l'absence de sécurité nécessaire pour protéger les joueurs. Les supporters aghlabides présents ont exprimé leur déception à cause de la passivité des dirigeants locaux face à l'agression de certains des leurs. L'on se demande d'ores et déjà comment on pourrait assurer le bon déroulement des prochaines rencontres officielles.