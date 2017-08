Tunisie: L'inflation monte en juillet

On précise également que la hausse du taux d'inflation a été provoquée également par la hausse des prix des produits alimentaires et boissons de 3,6%, provenant essentiellement de la hausse des prix des huiles alimentaires (17,7%), des poissons (6,3%), du lait, fromage et œufs (2,7%) et des viandes (1,8%). Ceux des boissons ont progressé de 7%, avec une hausse des prix d'eaux minérales, boissons gazeuses et jus de fruits de 7.0% et les prix des cafés et thé de 3,5%.

Des augmentations en chaîne

Pour le groupe habillement et chaussures, l'augmentation est de 13,3% en variation annuelle, avec une hausse des prix des chaussures de 13%, des vêtements de 13.8% et des tissus de 4.7%. De même, pour le groupe logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles, qui a enregistré +4,7% en glissement annuel, en raison de l'augmentation des loyers (5,8%) et des tarifs de l'électricité et du gaz de (2.9%).

En outre, l'INS indique que les prix du groupe meubles, articles de ménage et entretien du foyer ont également augmenté de 4.7%, et ceux du groupe santé de 4.2%, suite à la hausse des prix des médicaments de 2.7% et les prix des services ambulatoires privés de 7.2%.

Pour le groupe transport, l'augmentation de 8% est due à la hausse des prix des véhicules (16,1%), des dépenses d'utilisation des véhicules (6,1%) et des services de transport (1,7%). Les prix du groupe communication ont progressé de 2,2% en glissement annuel, avec une augmentation de 33,5% des services postaux, de 5,2% du matériel de téléphonie et de 1,3% des services de téléphonie et Internet.

Selon la même source, les tarifs des services de restauration et hôtels ont augmenté de 6,1%. Cette augmentation est due à la hausse des prix des services restaurants et cafés (6,2%) et ceux d'hébergement (5,4%). De même, les prix des autres biens et services sont en hausse de 4,2% sous l'effet de l'augmentation de prix des soins personnels de 4,8% et les effets personnels de 7,9%.

D'un autre côté, le taux d'inflation sous-jacente «hors alimentations et boissons et hors énergies» a atteint un niveau de 6,7%. Les prix de produits libres -- non administrés -- ont progressé de 6,2% en glissement annuel, avec +4,1% pour les produits alimentaires libres contre 0.8% pour les produits administrés.