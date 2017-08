Madagascar: Jeu de la vérité

Que reste-t-il des souvenirs douloureux du drame du 10 août 1991 Vingt-six ans après le massacre d'Iavoloha, on parle de réconciliation nationale.

Le hasard du calendrier, l'ironie de l'histoire ont fait que la sélection des membres du Comité pour la réconciliation nationale coïncide avec l'anniversaire de cette tragédie qui a fait des centaines de victimes innocentes, canardées par des grenades lancées depuis un hélicoptère à bord duquel se trouvait un officier bien connu qui donnait des ordres.

Comme c'est le cas depuis plusieurs années et comme toute manifestation publique reste interdite, il n'y aura pas de cérémonie particulière ni de dépôt de gerbes sur le lieu du drame pour le souvenir d'un massacre qui allait sonner le glas à un quart de siècle de socialisme et de dictature ratsirakienne.

Si d'aucuns veulent effacer ce point noir de l'histoire, la mémoire collective l'a gravé de manière indélébile et à jamais comme on n'oubliera pas les événements de 1947 malgré les qualités d'effaceur impitoyable du temps, le pouvoir destructeur d'Alzheimer sur la carte mémoire.

S'il est un domaine où on doit parler de réconciliation, c'est justement à propos des « génocides » perpétrés par les politiciens contre la population lors des crises successives. Tous ceux qui ont tenu des responsabilités dans ces crimes contre la Nation doivent se repentir et demander pardon à la population. C'est d'autant plus nécessaire que personne n'a été jugée convenablement et condamnée dans ses actes ignobles. Pire, certains jouissent d'une retraite dorée à la charge de l'État en dépit des actes répréhensibles qu'ils ont commis et osent affirmer par-dessus le marché qu'ils n'ont rien regretté.

On se demande si le Comité de réconciliation nationale est chargée de cette tâche ou son rôle sera réduit à obliger les belligérants politiques à se serrer la main, à sourire les uns aux autres et à s'embrasser pour montrer à l'opinion que ce sont les idées qui s'affrontent mais pas les individus, sauf dans la rue.

La réconciliation ne signifie pas qu'on passe l'éponge au nom du fameux fihavanana et du fivavahana, qui sont tout sauf un moteur du développement, pour tout pardonner et tout oublier. La réconciliation laissera toujours des rancœurs si elle se fait à sens unique et si elle sert à disculper des criminels politiques au détriment de la population. Osera-t-on adopter le même système que les Sud-africains dans le cadre d'une comité Vérité -réconciliation où les coupables racontent leurs exactions avant d'être pardonnés C'est peu probable, étant donné que même les acteurs et les témoins des tragédies antérieures,

qui sont encore vivants ont décidé de se taire à jamais. L'entretien «d'embauche» des postulants, hier, a montré que les candidats n'ont qu'une idée vague de leur tâche et ne savent pas comment s'y prendre dans leur mission. La question était pourtant très précise. La plupart sont des politiciens mis involontairement à la retraite par l'alternance manivelle et cherchent plutôt un terrain d'atterrissage pour boucler le parcours que de chercher à réconcilier des personnalités que la nature a différenciées, voire opposées. Comment peut-on prétendre pouvoir jouer un rôle efficace dans la réconciliation quand on a été acteur dynamique dans l'une des crises que le pays à traversée Des belligérants d'une crise ou d'une autre vont se retrouver dans ce comité et on se demande comment ils vont s'entendre alors que jadis, ils en venaient aux mains dans la rue Ils risquent de passer l'année à se réconcilier entre eux d'abord.

une participation dans l'une des crises depuis 1972 aurait dû être un critère d'élimination dans le choix des membres de ce comité lesquels doivent être neutres et sans tache. Hélas, ça a l'air d'être mal parti avec des vieux loups marqués au fer rouge qui donnent l'impression d'une rediffusion d'un navet.