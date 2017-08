Congo-Kinshasa: Rareté des produits pétroliers à Kananga

«Avec des événements tragiques liés au terrorisme que nous avons connus dans notre province, Nous avons connu six mois avec rupture totale de trains. Même avant six mois, nous avons connu des moments où il n'y avait pas un train par mois. Par conséquent, les opérateurs économiques n'ont pas pu s'approvisionner en grande quantité pour servir leurs clients. Ça, c'est la difficulté que nous avons connue», a-t-il souligné.

Pour sa part, le ministre provincial du Budget, énergie et hydrocarbures du Kasaï-Central, Albert Usotshika reconnait cette rareté des produits pétroliers et attribue cette situation à l'insécurité due au phénomène Kamuina Nsapu.

« Je suis Kadhafi depuis quinze ans. La difficulté est que nous sommes enclavés. Auparavant, on s'approvisionnait en carburant à partir de Kinshasa. Pour le moment, avec des guerres [phénomène Kamuina Nsapu] et la flambée du dollar américain, nous éprouvons de sérieuses difficultés. C'est pour cela qu'il y a augmentation de prix de ces produits», affirme Shambuyi Abukaneze, un Kadhafi.

A Kananga (Kasaï-Central), les produits pétroliers sont rares depuis une année à la suite de l'insécurité due au phénomène Kamuina Nsapu. Cette situation fait que les stations-services ne fonctionnent pas régulièrement et les taxis-bus, motards et autres personnes s'approvisionnent auprès des revendeurs appelés communément «Kadhafi».

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.