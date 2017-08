Kenya: Elections kényanes - Le vendredi de tous les dangers

« Le plus dur est à venir ». Ainsi titrions-nous dans notre édition du mercredi 9 août… Plus »

Mercredi déjà, on déplorait au moins quatre morts des suites d'affrontements entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre à travers le pays malgré l'appel au calme du leader des premiers.

Un épisode des plus sanglants qui avait valu à Uhuru Kenyatta et à son vice-président, William Ruto, des poursuites devant la Cour pénale internationale, lesquelles ont été abandonnées par la suite.

«Je demande aux nôtres de ne pas accepter ces résultats et de rester calmes jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations», a-t-il indiqué au lendemain du scrutin. Mais pour ses partisans en tout cas, la cause est entendue.

En effet, dès le lendemain du scrutin, les premiers échos des contestations ont été entendus après l'annonce des premiers résultats provisoires, et non encore officiels, qui donnent le président sortant, Uhuru Kenyatta, vainqueur avec 54,24% des voix contre seulement 44,88% pour son challenger Raila Odinga.

Et même si, comme on pouvait s'y attendre, les quelque 20 millions d'électeurs kényans se sont bien rendus aux urnes pour désigner leurs conseillers municipaux, leurs parlementaires, leurs gouverneurs ainsi que leur président, les événements qui se sont enchaînés par la suite n'ont cessé de faire craindre le pire.

