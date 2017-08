Libye: ONG en Méditerranée - Le pays affirme sa souveraineté sur ses eaux territoriales

Si elles veulent réellement effectuer des sauvetages, elles doivent d'abord avoir l'autorisation de l'Etat. Elles doivent se coordonner avec les garde-côtes libyens, et non pas faire de ces garde-côtes leurs ennemis, comme c'est le cas actuellement.

« A travers cette circulaire, nous essayons de faire comprendre à tous ceux qui travaillent dans la zone de « recherche et de secours libyenne » qu'il faut respecter l'obligation d'avoir une autorisation de l'État libyen et respecter les autorités concernées : les gardes côtes et la marine.

Mais cela doit se faire en coordination avec l'Etat libyen et dans le respect de sa souveraineté, poursuit Ayoub Kassem. « Ces ONG venaient parfois jusqu'à 13, 12, 11 et même 10 milles marins des côtes...

Les autorités ont précisé les limites des zone de recherche et de secours accessibles aux ONG qui devront désormais avoir des autorisations en bonne et dûe forme pour accéder aux eaux territoriales libyennes.

