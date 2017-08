Kenya: Les observateurs internationaux satisfaits du déroulement des élections

« Le plus dur est à venir ». Ainsi titrions-nous dans notre édition du mercredi 9 août… Plus »

Au rythme du slogan « Uhuru must go home », Uhuru doit partir, l'ambiance est vraiment électrique dans ce quartier qui croit à la victoire de Raila Ondinga annoncée par la coalition de l'opposition. Les habitants ressentent également de la colère contre le gouvernement qui, disent-ils, « tente de leur voler la victoire encore une fois ».

Pour l'opposition, les chiffres mis en ligne par la commission électorale sont faux. Jeudi, la NASA a brandi des tableaux présentés comme des résultats provenant du serveur informatique de la commission électorale et transmis par des sources anonymes de l'IEBC. Ces scores donneraient Raïla Odinga vainqueur avec plus de 8 millions de voix.

Marietje Schaake, la présidente de la mission européenne, a expliqué que « l'UE a vu les forces de sécurité déployées correctement et les agents électoraux bien présents et capables de travailler librement. Le vote et le dépouillement ont été bien réalisés et transparents ».

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.