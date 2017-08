Afrique: Eliminatoires CHAN 2018 - Saboteur face à l'obstacle Black Stars

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de la team Saboteur si ce n'est qu'il a dressé une liste de 33 joueurs (excusez du peu) pour cette expédition. Et tout se passe à huis-clos dans le camp de base du COMET (Centre omnisport des Etalons) hors de la vue des journalistes.

Mine de rien, depuis le CHAN 2014 en Afrique du Sud, les Etalons locaux ne se sont plus qualifiés à une phase finale de cette compétition. C'était avec le duo de coaches Brama Traoré - Albert Bambara. Depuis lors, plus rien.

