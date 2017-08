Mali: Malaise à NSIA - Le SYNABEF en grève de 72 h à partir du 22 août prochain

Dans son préavis de grève, le SYNABEF demande «la levée de toute entrave à l'exécution du contrat de travail du camarade secrétaire général Issiaka Traoré, victime de violence morale et de pire abus de la part du Directeur général et Directeur général adjoint de NSIA; l'application stricte de l'article L 277 du code du travail malien opportunément invoqué par la Direction régionale du travail du district de Bamako dans son courrier du 4 août 2017; etc».

Le secrétaire administratif du SYNABEF, Hamadoun Ba a expliqué qu'Issiaka Traoré a été licencié pour avoir simplement envoyé un e-mail à la direction de NSIA Mali demandant un peu plus de respect pour son personnel. Pour lui, ce licenciement abusif est une entrave à la liberté syndicale. Celle-ci est garantie par les textes nationaux et les conventions internationales. Il a déploré le comportement du Directeur général de NSIA Mali et de son adjoint qui n'ont aucun respect pour le personnel.

