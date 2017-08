Mali: Fiscalité - La DGI à l'ère de la version 3.0 SIGTAS

La version du système intégré de Gestion des Taxes et Assimilées (SIGTAS 3.O) vient d'être lancée par le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Boubou Cissé. C'était lundi dernier dans les locaux de la Direction générale des impôts (DGI), en présence du représentant du partenaire au développement l'Ambassadeur du Canada au Mali, Marc Frédéric, du Directeur général des impôts, Sidima Dianta et des responsables du projet PAMORI 2, Sy Alberique Cambary).

Pour parvenir à une gestion plus performante et de qualité informatisée des impôts au Mali, la DGI passe au 3.0 SIGTAS. Pour le directeur général des impôts, Sidima Dienta, l'avènement de la version3.0 de SIGTAS (Système intégré de gestion des taxes et assimilées) dans l'administration des impôts est très significatif surtout dans le processus de modernisation et d'informatisation entamé par la direction générale des impôts (DGI) en 1998.

Après plusieurs évolutions, la dernière version du logiciel, 3.0 SIGTAS arrive pour renforcer la performance de la fiscalité et DGI et ses structures afin qu'elle puisse offrir de meilleur service à sa clientèle.

Quant à l'ambassadeur du Canada au Mali, il a insisté sur la nécessité d'installer ce nouveau logiciel qui va permettre au Mali d'élargir son champ fiscal avec une gestion plus rigoureuse et transparente et être plus autonome vis-à-vis de ses partenaires.

Se montrant plus préoccupé, le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Boubou Cissé a invité la DGI à plus de responsabilité pour la réussite de ce challenge.

Pour rappel, la DGI est accompagnée par le Canada dans ce processus de modernisation à travers le financement du projet PAMOR( projet d'appui à la mobilisation des recettes intérieures ) dont la première phase a donné naissance en 1999 au logiciel SIGTAS pour la gestion informatisée des impôts.