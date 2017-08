Maroc: Divers sportifs

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Cette manifestation a été clôturée par la remise des certificats et des médailles en présence notamment de Mohammed Aberouz, directeur technique national de la FRMSTJ et des membres fédéraux.

L'arbitrage a été assuré par Abderrahim El Khaldi, Abdallah Ammari, Ali Oul Djemel, Mustapha Salim, Adel Zaine, Mohamed Bouimcha, Younes SIF, Mohamed Imadou Eddine, Badr Eddine Soussane, Mohamed Mabchour, et Said ABBASSI.

La première édition du tournoi de Sambo Beach a été organisée, le week-end dernier par la Fédération Royale marocaine de sambo et tai Jitsu (FRMSTJ) à la plage Aïn Diab, avec la participation record de soixante athlètes, toutes catégories et tous âges confondus.

Les phases finales de la Coupe du Trône de bodybuilding et fitness auront lieu dimanche prochain au Centre culturel de Salé, indique la Fédération Royale marocaine de bodybuilding et fitness.

Pour le compte du tournoi international Cotif qui se déroule actuellement en Espagne, la sélection nationale féminine ainsi que celle des moins de 18 ans se sont inclinées, mercredi, devant leurs homologues respectifs de l'Atletico Madrid, et ce sur le même score d'un but à zéro.

