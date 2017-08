Cote d'Ivoire: Serge Aurier - Accord entre l'Ivoirien et Manchester United ?

Icône de la mode ivoirienne et africaine, Pathé'O sera célébré avec faste en novembre… Plus »

S.Aurier et MU ont trouvé un accord autour d'un contrat de 5 ans. Reste à négocier avec Paris et à avoir un permis de travail

Il reste effectivement à trouver un accord avec le PSG. Barré par Dani Alves et Thomas Meunier, l'ancien défenseur de Toulouse pourrait rejoindre l'Angleterre à condition que Paris et les Red Devils trouvent un terrain d'entente.

« Aurier et MU ont trouvé un accord autour d'un contrat de 5 ans. Reste à négocier avec Paris et à avoir un permis de travail », rapporte notre confrère.

L'International ivoirien a donné sa préférence à la Premier League, et plus particulièrement, à Manchester United.

