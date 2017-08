Mali: La BAD accorde 5 milliards pour le Programme de Développement de l'Irrigation

Selon le communiqué du conseil des ministres, le Programme de Développement de l'Irrigation dans le Bassin du Bani et à Sélingué vise à accroître, de façon durable, la production rizicole et les autres productions agro-sylvo-pastorales et à améliorer les revenus et l'environnement socio-économique dans les localités de sa zone d'intervention.

Hier en conseil des ministres le gouvernement malien a acté le financement partiel du Programme de Développement de l'Irrigation dans le Bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS) : Aménagement de 3 mille 308 hectares des casiers I et II de la plaine de San Est.

