Kenya: La police ne doit pas recourir à une force excessive durant les élections

Depuis 2007, les services de police ont fait l'objet de réformes légales et institutionnelles visant à en faire un service professionnel, efficace et ayant à rendre des comptes, qui s'attache la confiance de la population.

Il a ajouté que plus de 100 000 agents des services de police, pénitentiaires et forestiers ont été formés dans le cadre des préparatifs pour l'élection. Il importe de les mettre en garde contre un usage excessif, injustifié et disproportionné de la force, car ils enfreindraient alors la loi.

Leurs effusions publiques prendront sans doute des formes diverses - manifestations, réunions, défilés, meetings ou sit-in. Le rôle de la police est de faciliter ces rassemblements pacifiques, et non de les disperser.

Par nature, ces équipements frappent sans discrimination et peuvent causer de graves dommages. Leur utilisation doit être strictement limitée aux situations de violence généralisée et lorsque tous les autres moyens de contenir la violence ont échoué.

On peut supposer que l'inspecteur général de la police Joseph Boinnet anticipait des violences électorales lorsqu'il a autorisé l'achat d'équipements antiémeutes, notamment des véhicules blindés de transport de troupes, des gaz lacrymogènes et 36 canons à eau, en vue de les utiliser en marge des élections.

Copyright © 2017 Amnesty International. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.