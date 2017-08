Burkina Faso: TNT - Le prix maximal pour le décodeur standard sera de 10 000 FCFA

Près de trois heures d'horloge, c'est le temps qu'a duré les travaux des acteurs du comité de pilotage de la TNT avec la Premier ministre.

A la fin des travaux, le ministre de la Communication, Rémis Fulgance Dandjinou, a déclaré que, la date officielle de lancement de la TNT sera connue une fois qu'ils auront, avec les partenaires économiques à savoir les éditeurs des medias, défini le coût exact de la redevance qu'ils devront payer.

Il a indiqué que le prix maximal à ne pas dépasser pour le décodeur standard sera de 10 000 francs CFA et qu'au plus tard en fin septembre, ils tiendront une autre rencontre pour fixer le coût des redevances que les différents acteurs devront payer pour être dans les 5 zones prévues par la TNT. Ce sont la division nationale, la catégorie A qui couvre Ouagadougou, la catégorie B qui couvre Bobo-Dioulasso, la catégorie C qui couvre d'autres capitales économiques régionales plus importantes et la dernière, D, qui couvre Dori, Fada N'Gourma, les zones qui ont des problèmes en termes d'accessibilité et en termes de marchés économiques.

S'agissant des redevances, il a précisé que les coûts seront différenciés en fonction de ce que l'on veut comme couverture. «Nous avons la SBT qui a défini 5 types de couvertures: la couverture nationale et 4 autres couvertures pour les régions. Nous avons la possibilité d'avoir en plus de la région de Ouagadougou, 12 autres têtes de réseaux donc nous avons la possibilité d'avoir 12 régions qui sont totalement interdépendantes les unes des autres mais qui sont également connectées au niveau national» a martelé M. Dandjinou.

Pour lui, il ne s'agit pas de différencier selon les opérateurs mais, uniquement selon les zones de couvertures. De ses explications, au titre des redevances, la RTB, tout comme les opérateurs privés, seront traités sur le même pied d'égalité.

L'autre aspect important de cette rencontre, précise le ministre Dandjinou, est le fait qu'à la date d'aujourd'hui, ses collaborateurs et lui ont pu faire le point sur la mise en œuvre des infrastructures de la Société burkinabè de la télévision (SBT). «Nous avons 35 sites à mettre en œuvre, et à la date d'aujourd'hui. Il y a 15 sites qui sont entièrement achevés et une dizaine d'autres sites seront achevés pour le 30 septembre prochain. Cela voudrait dire que cette date serait en partie respectée parce qu'il va nous rester un certain nombre de sites à finaliser courant octobre», a expliqué le ministre à sa sortie d'audience. Le lancement de la TNT se fera de façon imminente dans le dernier trimestre de 2017, foi du ministre Dandjinou.