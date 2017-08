Mauritanie: La Céni répond aux accusations de fraude lors du référendum

Au micro de RFI, l'ancien ministre mauritanien de la Justice a remis en cause la crédibilité des résultats, mais ne saisira pas le Conseil constitutionnel car il « ne veut pas donner une légitimité légale à ce scrutin, parce qu'il a été une opération de fraude de bout en bout ». Mahfoudh ould Bettah insiste : « On n'offrira pas cette occasion au pouvoir en place d'instrumentaliser le Conseil constitutionnel ».

Hier jeudi, Mahfoudh ould Bettah, le leader de la Convergence démocratique nationale -qui est le seul parti d'opposition à n'avoir pas appelé à boycotter le scrutin et à avoir appelé à voter pour le « Non »- a déjà dit son refus d'en passer par un recours devant la haute instance.

Pour ce référendum, la Commission électorale nationale indépendante a travaillé sur la base d'un fichier biométrique qui « donne une liste électorale comprenant toutes les indications relatives à l'électeur » et « ne permet pas, par exemple, les votes multiples », rétorque Abdoulaye Diarra, directeur de la Communication et de l'Éducation citoyenne à la Céni.

Plusieurs sénateurs de l'opposition - dont une large part avait appelé au boycott du scrutin, ont d'ailleurs affirmé ne pas vouloir se conformer à cette disparition annoncée, arguant qu'il ne quitteraient leur poste qu'à la fin de leur mandat électif. Cheikh Ould Hanena, l'un de ces sénateurs, a expliqué lundi 7 août à RFI, au lendemain du vote, que cette consultation était pour lui un « non évènement », la jugeant « illégale » et « illégitime ».

