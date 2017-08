Ile Maurice: Allégations de Veeren - «Il fait une fixation sur moi», ironise Hector Tuyau

Hector Tuyau confirme que «Vinod Appadoo, alors chef de l'ADSU et moi-même avions été à la base des deux seules arrestations de Veeren. C'était en 2003 et en 2005 respectivement». Arrestations que le caïd n'a «manifestement pas digérées». D'insister : «L'histoire du FSL ne tient pas debout pour quiconque maîtrise les rouages des enquêtes policières.»

À Paul Lam Shang Leen et à ses assesseurs, Peroomal Veeren a raconté qu'il avait été arrêté par Hector Tuyau. «Dans le rapport du Forensic Science Laboratory (FSL), il était mentionné qu'on avait retrouvé 4,38mg de drogue sur moi, mais quand je suis passé en cour, c'est devenu 4,38 g», a-t-il allégué. Et le trafiquant de souligner qu'à cause de cela, il a été condamné à trois ans de prison.

