Tunisie: Les élections auront bien lieu en décembre

« Nous avons remarqué de la nonchalance des agents, qui semble motivés uniquement par le salaire », explique-t-il. Les ONG ont principalement insisté sur la faiblesse de la communication de l'Isie, et ce, malgré des moyens considérables engagés, comme l'indique Adel Brinsi, membre du conseil chargé de la communication. «1.315 affiches, des campagnes publicitaires dans cinq chaînes TV, 7 radios nationales, 11 radios régionales, 11 journaux et 8 sites web, voilà le dispositif communicationnel que nous avons mis en place, indique-t-il. Nous avons veillé à ce que tous les tunisiens soient correctement informés de ces élections».

Les organisations de la société civile ont par ailleurs critiqué certains manquements dans l'opération d'enregistrement à l'instar de la récurrence des pannes de connexion et les erreurs des mises à jour. De son côté, Bassem Maâtar de Atide a indiqué que leurs observateurs ont démontré que beaucoup d'agents d'enregistrement ne respectaient pas les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.