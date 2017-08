Ile Maurice: Beau-Vallon - Diana Gingambar sans eau ni électricité depuis dix ans

Faute de moyens, elle ne peut réparer le four à gaz cassé et cuisine sur un «foyé» dans la cour, avec du bois. Pour l'eau, elle dépend de ses voisins. «Mo al pran délo kot bann vwazin. Enn kouzinn ki res akoté li ed mwa.» C'est la même chose concernant les toilettes. «Éna enn twalet déor, nou bizin al pran délo kot dimounn avan nou servi twalet-la.»

Cette maison de trois pièces comprend une salle à manger et deux chambres à coucher. Tous les membres de la famille dorment dans la même chambre parce que l'autre chambre reste fermée à cause de l'eau qui dégouline du plafond à chaque fois qu'il pleut.

Elle raconte que le propriétaire avait promis de faire le nécessaire pour eux mais après dix ans, elle attend toujours. «Kan mo ti dir propriéter-la, li ti dir li pou fer démars me apré linn dir li pa pou kapav akoz lakaz-la ti pou so gramer sa. Li péna papié.» Si elle en avait les moyens, elle aurait déménagé, mais où trouver une maison à louer sans dépasser son budget ?

«Mo misié tousel travay. Li fer bann ti boulo. Parfwa li al kas koko. Li fer seki li kapav. Mwa mo pa kapav akoz tipti.» Ses deux autres enfants au collège et au primaire, cette femme au foyer dit ne pas bénéficier d'aide sociale. C'est à son mari de se débrouiller pour trouver à manger et envoyer les enfants à l'école.

Cette mère de famiile tient bon grâce à son courage. Diana Gingambar a trois enfants, le dernier ayant deux ans. Elle est femme au foyer et son mari n'a pas d'emploi fixe. Il se débrouille avec de petits boulots pour faire vivre sa famille et pour trouver la somme de Rs 1 500 pour le loyer mensuel. Mais leur maison, sise à Beau-Vallon, ne paie pas de mine.

