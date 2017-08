Ile Maurice: Salaire de Rs 1 500 par mois - Une grève de la faim à partir du 28 août

Certes, le salaire de certaines de ces cleaners a connu une hausse. Mais d'autres attendent toujours. Et martèle Jane Ragoo, «on ne peut continuer à attendre». Et bien que le Premier ministre ait affirmé «qu'une grève de la faim ne sert à rien», dans le cas présent, «nous n'avons pas le choix».

Selon Jane Ragoo, il est inconcevable que, dans une île Maurice moderne, des femmes travaillant dans des écoles publiques ne perçoivent qu'un salaire mensuel de Rs 1 500. La membre de la CTSP dit avoir frappé à plusieurs portes. En vain. «Toutes les lettres que nous avons adressées au Premier ministre sont restées sans réponse», s'insurge Jane Ragoo. «Enough is enough !» lâche la syndicaliste.

