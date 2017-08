Ile Maurice: Clémencia - Vilaz béni

Beaucoup de jeunes ont, en effet, choisi de marcher dans les pas de leurs aînés en se lançant dans l'agriculture. «Isi gagn zoli bannan ek zanana, dan okenn vilaz ou pa pou trouvé sa. Dan bor simé, ou pou trouv plin bannan. Dimounn kan pasé zot kasé», dit Sadanand Beeharry, un habitant. Et pour les grandes occasions, ajoute-t-il, des gens sortent de loin pour venir acheter les bananes de Clémencia. «Zot gagn li an gran kantité ek boukou pli bomarsé.»

Entouré de montagnes, de plantations d'ananas et de champs de banane, Clémencia est situé après le village de Camp-de-Masque-Pavé. Attaché à une petite localité appelée Belle-Rose, il compte environ 4 000 habitants. Ici, on est planteur de père en fils.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.