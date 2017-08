Cameroun: Santé buccodentaire - Une mission médicale espagnole au Cameroun

Chirurgiens, hygiénistes et autres experts de l'association Dental Coop ont entamé des prestations gratuites depuis mardi par la mairie de Yaoundé III

Otélé Manda, le maire de la commune de Yaoundé III est le premier surpris par l'engorgement de sa structure. « C'est vrai que les soins sont gratuits mais je n'imaginais pas autant de monde », constate-t-il. C'est que depuis mardi 1er août dernier, hommes, femmes, vieillards et enfants accourent, espérant être reçus par les spécialistes espagnols de la santé buccodentaire, membres de l'association Dental Coop basée à Barcelone.

« C'est une association de volontaires constituée de chirurgiens, d'hygiénistes et autres. Ils prennent sur leur temps libre, généralement entre juillet et août, pour apporter leur aide aux populations démunies à travers le monde, notamment en Afrique », explique Théodore Biboum, responsable Cameroun au sein de Dental Coop. C'est lui qui a conduit les volontaires espagnols dans son pays pour divers soins dentaires qui, après Yaoundé III, vont se poursuivre dans les mairies de Yaoundé II, IV et VII, avant de se déporter dans le Nyong-et-Kelle, notamment à Makak. Il faut dire que Dental Coop est régulière au Cameroun depuis 2010. Dans la pratique, dès que les volontaires conviennent d'une date, l'association adresse des correspondances aux communes.

« Celles qui réagissent positivement à notre offre de soins gratuits se chargent de la mobilisation des populations à travers des communiqués ventilés dans les églises, marchés et quartiers. Une fois sur le terrain, en fonction de l'affluence, les soignants travaillent un à trois jours », explique Théodore Biboum. Il indique que la carie est la pathologie la plus répandue. « Mais l'objectif de l'association c'est de conserver les dents des patients. Du coup, il y a beaucoup d'opérations de plombage, de petite chirurgie, des détartrages et des poses de prothèses. Les soins et médicaments disponibles sont gratuits. Autrement, on fait une prescription médicale et le patient va lui-même acheter le nécessaire en pharmacie. Mais ça reste raisonnable, personne ne débourse plus de 3000 F », assure le responsable Cameroun de l'association.