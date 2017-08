Afrique: Paul Biya sur la CAN 2019 - « Le pays sera prêt »

Que tout le continent le retienne donc une fois pour toute : le Cameroun organisera bel et bie, la Can 2019. Parole de Paul Biya.

Et le chef de l'Etat de dire toute la messe : « La Can 2019 c'est demain. Vous avez rendez-vous avec l'Afrique sportive ». Voilà donc qui met fin à la polémique haineuse soulevée honteusement par un président de la Caf aux petits souliers.

Ca y est ! Comme le dit cet idiotisme bantou, « Quand le gibier est encore en brousse, il relève de l'affaire des enfants. Mais une fois au village, ce gibier devient l'affaire des adultes ». Ayant defrayé la chronique continentale pendant une semaine entière, les élucubrations sur une prétendue incapacité du Cameroun à organiser la Coupe d'Afrique des nations (Can) 2019, sont enfin battues en brèche. Paul Biya, chef de l'Etat, président de la République du Cameroun, vient de trancher : « Le Cameroun sera prêt pour la Can 2019 ».

