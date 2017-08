Afrique: Classement FIFA - La RDC gagne une place, 2e en Afrique

La République démocratique du Congo occupe la deuxième place en Afrique pour le mois de juillet, selon le classement FIFA publié jeudi 10 août. En juin dernier, elle occupait la troisième place.

Les Léopards ont détrôné le Sénégal qui se retrouve recalé à la troisième place. La Tunisie (4e) et le Cameroun (5e) complètent le Top 5. Viennent ensuite le Nigeria (6e) et le Burkina Faso (7e) qui devancent l'Algérie (8e), le Ghana (9e) et la Côte d'Ivoire (10e).

La sélection nationale de l'Egypte conserve sa première place.

Ci-après le Top 20 africain :

1- Egypte (25e mondial)

2- RD Congo (28e mondial)

3- Sénégal (31e)

4- Tunisie (34e)

5- Cameroun (35e)

6- Nigeria (38e)

7- Burkina Faso (47e)

8- Algérie (48e)

9-Ghana (50e)

10-Côte d'Ivoire (54e)

11- Maroc (59e)

12- Mali (60e)

13- Afrique du Sud (64e)

14- Guinée (66e)

15- Ouganda (74e)

16- Sierra Leone (81e)

17- Congo (83e)

18- Kenya (84e)

19- Libye (85e)

20- Mauritanie (86e)

Au classement mondial, le Brésil, première nation à avoir décroché son billet pour le Mondial 2018, reprend le pouvoir. Les coéquipiers de Neymar Jr repassent devant l'Allemagne et l'Argentine qui glissent, respectivement, à la 2ème et 3ème place. La Suisse et la Pologne complètent le Top 5.