Cote d'Ivoire: Reconnaissance du mérite - Les meilleurs élèves visitent le palais présidentiel

La visite a pris fin par une photo de famille en compagnie du Président de la République, du Vice-président de la République, des membres du cabinet présidentiel et de la ministre de l'Education nationale. Un cocktail a été offert par le chef de l'Etat aux élèves et à leurs encadreurs.

Il a ajouté que le Palais de la Présidence de la République, inauguré en 1962, a été bâti par le premier Président de la République de Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny ; lequel, at-il souligné, a également donné l'indépendance à notre pays, l'a construit, en a fait un pays moderne, modèle, et a oeuvré toute sa vie pour que la Côte d'Ivoire soit une et indivisible.

Recevant ensuite la délégation d'élèves et d'encadreurs dans son bureau, le Président Alassane Ouattara a exprimé sa joie d'accueillir ces 26 jeunes filles et ces 25 jeunes gens et les a félicités pour la qualité de leur travail ; tout en leur demandant de persé- vérer dans l'effort.

La visite proprement dite, sous la conduite du directeur des Affaires administratives et du Patrimoine de la Présidence de la République, a permis aux visiteurs du jour de découvrir successivement, le Petit Palais (salle d'audiences du Président, salle à manger) ; la Salle des Pas perdus ; le Jardin du Palais; le Grand Palais (salle du Conseil des Ministres, salle Mosaïque, salle des Ambassadeurs, bureau du Président de la République et bureau du Vice-Président de la République).

La directrice de la communication de la Présidence de la République, Mme Masséré Touré-Koné, a situé les enjeux de cette visite en indiquant qu'elle vise à saluer le mérite de ces élèves et à susciter, à leur niveau, une saine émulation, afin qu'ils intègrent en eux les valeurs de travail et d'abnégation ; toutes choses qui peuvent conduire vers des sommets.

