Angola: Le MPLA s'apprête à récupérer la mystique des années d'or du sport

Luanda — Le candidat du MPLA à la présidence de la République, João Lourenço, a fait savoir jeudi à Luanda, qu'en cas de victoire de son parti aux élections générales du 23 août prochain, il prendrait des mesures stratégiques visant à récupérer la mystique des années d'or du sport en Angola.

Les objectifs du parti Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, relatifs à la période 2017/2022, sont bien définis dans son programme de gouvernance, a-t-il expliqué.

Promouvoir et généraliser la pratique du sport sur tout le territoire national, y compris dans les Etablissements scolaires et dans les Universités figurent dans les projets du MPLA (parti au pouvoir), a-t-il précisé.

Dans le même cadre, le MPLA compte également assurer la formation et la qualification technique des cadres et des agents sportifs, garantir la construction ou réfection des infrastructures sportives, tels que les Centres communautaires et les pavillons omnisports.

Le programme de gouvernance du MPLA prévoit la mise en place des conditions institutionnelles pour la gestion et rentabilisation des infrastructures sportives. De même, il tient à améliorer la compétition nationale par l'adoption des modèles compétitifs capables d'optimiser la participation des sélections aux compétitions internationales, a-t-il souligné. Le MPLA prévoit mettre en place une politique d'organisation et de gestion de toutes les disciplines sportives dans le pays, notamment la défense et la protection des pratiquants au bout de leur carrière sportive, a-t-il dit.

"Investir dans le sport, c'est investir dans les jeunes, c'est investir dans la force motrice du développement du pays", a souligné João Lourenço, appelant tous les amans du sport à voter MPLA pour bâtir un avenir heureux.