Afrique Centrale: L'Ecole de formation électorale d'Afrique centrale ouvre ses portes en septembre

«L'EFEAC est située au sein de l'Institut de la Gombe, dans la commune de la Gombe. Il est recommandé et souhaitable que les cadres universitaires puissent s'inscrire pour être formes en matière électorale qui est un nouveau domaine. C'est un appel envers tous les cadres universitaire envers surtout à ceux qui sont dans les cabinets ministériels, ceux qui sont dans les cabinets au parlement, ceux qui sont dans la presse, aux magistrats, les avocats et même dans les partis politiques parce qu'il faut savoir surveiller les élections et les observer», a déclaré Onesime Kukatula.

Cette école est un projet de dix pays membres de l'Afrique centrale, dont la RDC. Elle vise à former des cadres universitaires, journalistes, avocats, magistrats et membres des cabinets politiques en matière électorale.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.