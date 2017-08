Congo-Kinshasa: Attaque de 7 août - La police a déjoué un plan de prise de pouvoir

Dans leur stratégie visant à prendre le pouvoir, les troupes de Bundu Dia Mayala (BDM) avaient ciblé trois sites dont la radiotélévision nationale où ils projetaient de déclarer la prise du pouvoir, a révélé le porte-parole de la police lors de la présentation mercredi d'une trentaine d'assaillants appréhendés.

Ils étaient une trentaine, ces membres du mouvement politico religieux Bundu-Dia Mayala, présumés auteurs des attaques du 7 août à Kinshasa et au Kongo central, à avoir été présentés officiellement le 9 août au public. La cérémonie, furtive et sobre, s'est déroulée à l'Inspection générale de la police à Kinshasa. Pieds nus, assis sur des chaises en plastique, sous la surveillance de policiers en uniforme, certains arborant un béret ou un bandeau rouge autour de la tête, ces hommes et ces femmes semblaient visiblement assumer leur statut de fauteurs de trouble. Les yeux hagards, écoutant sans broncher le discours réquisitoire du porte-parole de la police rappelant les faits portés à leur charge, ils étaient comme préparés psychologiquement à subir toute sorte de sentence.

Le colonel Mwanamputu a, sans ambages, confirmé la thèse du coup d'État qu'avait planifié ce groupe d'assaillants qui ne visaient autre chose que le renversement du régime et la prise du pouvoir. Grâce à leurs fétiches qui les rendaient invulnérables, ils avaient développé l'illusion d'une prise de pouvoir sans encombre dans une ville qu'ils tenaient dans leur giron magico-spirituel. De manière synchronisée, ces troupes de BDK ont attaqué les signes du pouvoir dans la capitale en ciblant trois sites principaux, en l'occurrence la Télévision nationale, l'aéroport international de Ndjili ainsi que le centre d'émission Télé consult.

Les explications fournies à ce sujet par le porte-parole de la police révélaient un projet bien ficelé mais dont la matérialisation répondait d'un mode opératoire archaïque et peu classique. « Après les éléments préliminaires des enquêtes, il ressort que pour la ville de Kinshasa, les assaillants progressaient sur trois axes. Premier axe, les assaillants interpellés au niveau de l'UPN avaient pour objectif de prendre le contrôle du centre d'émission de Binza Pigeon. Deuxième axe, les assaillants interpellés au niveau de Selembao et Bumbu avaient pour objectif d'investir le siège de la radiotélévision nationale congolaise dans le but de faire une déclaration de prise de pouvoir. Troisième axe, les assaillants interpellés au niveau de Sainte-Thérèse à Ndjili et Kimbanseke avaient pour objectif d'investir l'aéroport international de Ndjili », a renseigné le porte-parole de la police.

Au terme de la présentation, les assaillants présumés ont été embarqués dans deux véhicules de la police pour être déférés devant les juridictions compétentes. À noter que dans l'ensemble, pour la ville de Kinshasa et la province de Kongo central, il a été enregistré le bilan provisoire de dix-neuf tués, sept blessés et trente et un interpellés.