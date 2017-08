Afrique Centrale: Lutte contre la fraude - Le pays intègre une dynamique régionale

Avec la tenue régulière de ce genre de réunions, l'espoir est de lutter plus efficacement contre la fraude fiscale et douanière aux frontières. Très ambitieux, Kinshasa espère par exemple que les pays limitrophes se mettront ensemble pour arrêter des listes définitives des produits et articles à importer et à exporter dans cet espace géographique. Pour la RDC, une telle stratégie de lutte contre la fraude adoptée au niveau régional aura l'avantage de stopper les sorties excessives de devises étrangères, une des causes de l'instabilité actuelle du franc congolais. Cette approche va aider ainsi le gouvernement congolais à neutraliser toute forme de sabotage économique de la part d'opérateurs économiques plutôt véreux qui n'arrivent pas à arracher des parts de marché. Nous y reviendrons.

D'une manière générale, l'idée est d'arriver à promouvoir un système de concertations entre les pays limitrophes dans le cadre de la lutte contre la fraude, un phénomène qui prend une ampleur inquiétante dans la sous-région si l'on juge par les nombreux rapports sur les millions de dollars américains perdus dans plusieurs secteurs dont les exportations de café et cacao. En RDC, le ministre d'État chargé de l'Économie nationale, Joseph Kapika, a confirmé une rencontre prochaine avec les délégués de l'Angola, de la Zambie, de la Tanzanie, du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, de la Centrafrique, du Soudan et de la République du Congo-Brazzaville.

