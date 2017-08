Congo-Kinshasa: Livres - Le Lexique douanier et accisien du pays disponible à Kinshasa et à Lubumbashi

Porté sur les fonts baptismaux à l'occasion de sa présentation, le 25 juillet, à l'École nationale des finances, l'ouvrage du sous-directeur à la Direction générale des douanes et accises (DGDA), André Monga Numbi, reprend plus de 700 termes douaniers traités directement ou indirectement en 512 pages.

Présenté solennellement à Kinshasa, puis baptisé par l'ex-gouverneur de la Banque, Jean-Claude Masangu Mulongo, le Lexique douanier et accisien de la RDC est tenue pour « une plate-forme, mieux un carrefour de tous les instruments douaniers et accisiens » par son auteur. André Monga souligne que son livre est adressé à la fois aux praticiens des douanes et accises, à des catégories professionnelles diverses et variées dont les commissionnaires en douanes et les opérateurs économiques. Mais il sera tout autant utile aux professeurs, chercheurs et étudiants.

La nouvelle parution dont le sous-directeur de la DGDA a commencé la rédaction il y a quatre ans, en plein exercice de ses fonctions, procède à une présentation plus ou moins exhaustive des concepts et notions relatifs à ce domaine vaste qu'est le droit douanier. Et ce, aux niveaux tant national qu'international. Le Lexique douanier et accisien de la RDC est donc, en définitive, un outil pratique permettant un accès direct et facile au vocabulaire douanier. L'auteur l'a écrit fort de l'expérience acquise dans le domaine douanier dans la perspective, a-t-il déclaré, de rendre plus accessible au commun des mortels le droit douanier tenu d'ordinaire pour « un droit spécial se complaisant dans un jargon incompréhensible aux profanes ».

Ainsi, ce nouvel ouvrage propose en ordre alphabétique plus de 719 termes collectés avec soin, tel est son premier mérite. Le second qu'on lui reconnaît c'est d'avoir développé les termes de manière directe et indirecte. Et en troisième lieu, ce qui semble plus essentiel encore à André Monga, le référencement de tous les thèmes développés, repris selon le standard international. Tel est la composition de ce livre de 512 pages dont les écrits sont disposés en deux colonnes.

Dès lors, il nous revient que le Lexique douanier et accisien de la RDC qui ne se limite pas aux simples définitions présente, en sus, les concepts. L'auteur, licencié en droit économique et social, s'est employé à les développer dans leurs aspects techniques avec le plus de détails possibles de sorte que les lecteurs s'y retrouvent bien aisément. Ce, au travers du « développement de certains termes, mais aussi des références bibliographiques et/ou des textes législatifs et réglementaires qui serviront chacun de repère pour des recherches spécifiques plus approfondies », nous renseigne-t-il. C'est pour cette fin, que le sous-directeur de la DGDA s'est évertué, explique-t-il, « en présence d'une multitude de textes légaux et réglementaires d'une part et d'autre part face à la technicité de la matière douanière de présenter et d'expliciter ces concepts afin de rendre accessible et abordable cette matière jusque-là réservée aux seuls initiés ».

Présenté comme étant une première édition, ce lexique initial sera actualisé et enrichi. Ce qui préfigure une prochaine édition qui prendrait en compte, fait savoir André Monga, à la fois des nouvelles dispositions de la législation douanière et des accises et des critiques constructives. Et comme dans le présent ouvrage, dans celui à venir, l'auteur abordera avec une aisance et objectivité les questions liées au domaine des douanes et accises.