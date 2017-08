Afrique: ONU - Le Conseil de sécurité appelle à protéger les humanitaires

Le Conseil de sécurité entend mettre un terme « par tous les moyens » aux conflits, en s'attaquant aux causes profondes « d'une manière inclusive et durable ».

Le risque de famine qui menace plus de 20 millions de personnes au Yémen, en Somalie, au Soudan du sud, et dans le nord-est du Nigéria préoccupe le conseil de sécurité. « Les conflits en cours et la violence ont des conséquences désastreuses sur le plan humanitaire et empêchent le bon acheminement de l'aide humanitaire à court, moyen et long terme », ont alerté ses 15 membres, soulignant la corrélation existant entre les pénuries alimentaires et la vulnérabilité des femmes, des enfants et des personnes handicapées.

Cette instance appelle toutes les parties aux conflits armés - et ceux qui les influencent - au respect du droit international humanitaire et à leur obligation de protéger les civils. Le Conseil insiste sur la nécessité de garantir non seulement la sécurité des opérations et du personnel humanitaire dans les pays qui sont en proie à un conflit, mais aussi de protéger les installations médicales, le personnel médical, les moyens utilisés pour leur transport et leur matériel.

Le Conseil de sécurité a déploré qu' « au Yémen, au Soudan du Sud, en Somalie et dans le nord-est du Nigéria, qui sont déchirés par des conflits, certaines parties n'aient pas permis un acheminement sans entrave continu de l'aide alimentaire essentielle et des autres formes d'aide humanitaire », demandant à toutes les parties d'assurer un accès humanitaire en toute sécurité, et la distribution sur l'ensemble des territoires des denrées alimentaires, du carburant et des fournitures médicales essentiels d'importation.

Pour une action humanitaire plus efficace, il a demandé à ces pays de prendre des mesures urgentes, saluant au passage les efforts des donateurs pour apporter une réponse à ces quatre crises.